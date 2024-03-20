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Мусульмане отреагировали на предложение властей Красноярска расширить мечеть

Красноярские мусульмане прокомментировали предложение мэрии расширить существующую мечеть вместо строительства новой.

Источник: islamsib.ru

Ранее верующие обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь выделить землю под еще одну мечеть. Мусульмане объяснили, что на еженедельную молитву приезжают до 3,5 тысячи человек, на праздники собирается в 10 раз больше. Из-за этого приходится молиться на тротуарах, газонах и дорогах.

В мэрии о планах по строительству новой мечети не сказали, но предложили расширить территорию существующего исламского храма.

В группе «Мусульмане Красноярского края и Сибири» в VK заявили, что городская власть «приняла решение о незначительном расширении территории мечети». Также администрация начала рассматривать вопрос о поиске новых мест для парковки.

Авторы публикации отметили, что ожидают на празднование Ураза-байрама 10 апреля до 30 000 человек.

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