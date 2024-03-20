Мусульмане отреагировали на предложение властей Красноярска расширить мечеть

Ранее верующие обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь выделить землю под еще одну мечеть. Мусульмане объяснили, что на еженедельную молитву приезжают до 3,5 тысячи человек, на праздники собирается в 10 раз больше. Из-за этого приходится молиться на тротуарах, газонах и дорогах.