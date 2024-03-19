Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

В четверг, 21 марта, скажется влияние области повышенного давления. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами снова будет небольшой туман и гололед, а на дорогах — гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от +7 до +12°С.