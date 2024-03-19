МИНСК, 19 мар — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки, 20 марта, погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, а на юго-востоке — теряющий активность фронтальный раздел.
«Облачно с прояснениями, ночью и утром по юго-восточной половине страны пройдут осадки — дождь и мокрый снег. Днем местами ожидаются небольшие дожди», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что в ночные и утренние часы в некоторых районах Беларуси может сгущаться туман. Ветер прогнозируется северо-восточного направления, слабый до умеренного.
В среду ночью температура воздуха составит от −2 до +4°С, днем — от +4 до +10°С. В течение суток атмосферное давление будет слабо расти.
В четверг, 21 марта, скажется влияние области повышенного давления. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами снова будет небольшой туман и гололед, а на дорогах — гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от +7 до +12°С.