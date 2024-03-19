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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

Согласно данным белорусских синоптиков, к концу недели в республике немного потеплеет.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 33% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки, 20 марта, погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, а на юго-востоке — теряющий активность фронтальный раздел.

«Облачно с прояснениями, ночью и утром по юго-восточной половине страны пройдут осадки — дождь и мокрый снег. Днем местами ожидаются небольшие дожди», — сказали в Белгидромете.

Там также уточнили, что в ночные и утренние часы в некоторых районах Беларуси может сгущаться туман. Ветер прогнозируется северо-восточного направления, слабый до умеренного.

В среду ночью температура воздуха составит от −2 до +4°С, днем — от +4 до +10°С. В течение суток атмосферное давление будет слабо расти.

В четверг, 21 марта, скажется влияние области повышенного давления. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами снова будет небольшой туман и гололед, а на дорогах — гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от +7 до +12°С.