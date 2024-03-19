Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в России в 2024 году

Чтобы справиться с этой задачей, президент принял решение запустить национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его суть заключается не только в выходе на новый уровень средней продолжительности жизни — до 78 лет к 2030 году, но и в том, чтобы эта жизнь была здоровой и активной.