Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в России в 2024 году

Многие научные исследования доказывают, что активный образ жизни влияет на ее продолжительность. Например, риск развития деменции можно снизить ежедневными прогулками, а 10 тысяч шагов, сделанных в парке, спасают от стресса и депрессии. Также если дети живут вблизи зеленых насаждений, их кости становятся крепче, что положительно влияет на состояние скелета в пожилом возрасте.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» также направлен на продолжение качественной жизни без вредных привычек, таких как алкоголь и курение. Мало избавиться только от них, есть еще одна важная задача — занятия физкультурой и спортом, которые необходимы для здоровья каждого человека.
Рассказываем, в чем суть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также какие еще национальные проекты в области спорта есть в России.
Суть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
Во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что по средней продолжительности жизни Россия вышла на доковидный уровень. Сейчас этот показатель превысил 73 года.
По слова президента, среднюю продолжительность жизни россиян необходимо увеличивать, улучшая качество их жизни.
Чтобы справиться с этой задачей, президент принял решение запустить национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его суть заключается не только в выходе на новый уровень средней продолжительности жизни — до 78 лет к 2030 году, но и в том, чтобы эта жизнь была здоровой и активной.
Сроки реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
Установленный президентом срок начала нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — 2025 год. По словам Владимира Путина, средняя продолжительность жизни в результате реализации проекта должна вырасти до 78 лет к 2030 году, а позднее — до 80+.
Меры государственной поддержки
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» потребуется более 1 триллиона рублей. Начиная с 2025 года в России ежегодно будут строиться по 350 спорткомплексов в регионах, а также ремонтироваться и оснащаться объекты здравоохранения. На это будут дополнительно каждый год выделяться до 65 миллиардов рублей.
Что касается мер поддержки граждан, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» правительство планирует ввести систему поощрения. Так, с 2025 года все, кто регулярно следит за своим здоровьем, занимается спортом, проходит плановые обследования в целях профилактики и предупреждения заболеваний и сдает нормы ГТО, будут получать налоговые вычеты.
Кроме того, Путин объявил, что в срок до 2030 года услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся.
Вопросы и ответы
Наверняка у вас остались вопросы. Отвечаем на самые популярные из них.
Какие еще национальные проекты в области спорта есть в РФ?
В рамках национального проекта «Демография» существует федеральный проект «Спорт — норма жизни». Так, в России закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов.
Любой гражданин Российской Федерации может пройти тестирование на уровень физической подготовки и узнать, соответствует ли он уровню Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это возможно сделать в специальных центрах тестирования, которые открываются по всей стране.
Помимо прочего, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» проводятся различные массовые спортивные мероприятия, способствующие укреплению здоровья, например «Золотая шайба», «Лыжня России», «День физкультурника» и так далее.
Какие национальные проекты в России есть на данный момент?
На данный момент в России существуют следующие национальные проекты:
- «Здравоохранение». Этот национальный проект отвечает за все, что связано со здоровьем, включая как больницы, поликлиники и онлайн-сервисы для врачей и пациентов, так и уделение особого внимания онкологическим больным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- «Демография». Проект занимается поддержкой семей с детьми, активного долголетия и здорового образа жизни.
- «Образование». Школы с инновационными технологиями, новые детские сады, кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка и учиться с удовольствием — все это развивается благодаря национальному проекту «Образование». Также в техникумах и колледжах открываются новые мастерские, усиливается их конкурентоспособность.
- «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект позволяет сделать путешествия более доступными, безопасными и комфортными. Туристы получают качественное обслуживание, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.
- «Малое и среднее предпринимательство». Цель проекта — поддержка бизнеса на всех этапах его развития.
- «Экология». Данный нацпроект направлен на охрану окружающей среды. Так, в рамках проекта утилизируются и перерабатываются отходы, развивается экологический туризм и экологическое воспитания. Также проект нацелен на сохранение лесов и водоемов, а также на сохранение биоразнообразия.
Подробнее об этих и других национальных проектах вы можете узнать на сайте «Национальные проекты России».
Автор: Анна Морозова