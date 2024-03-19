Жителям Таганрога объяснили «рыбный запах» водопроводной воды

Жители Таганрога пожаловались в социальных сетях на «мутную воду с рыбным запахом». В частности, в одной из групп VK ситуацию активно обсуждают уже второй день. Неприятный душок отмечают на Северном/ПМК, в центре города, в районе Маршала Жукова и в других местах.
Ситуацию с запахом объяснили местные власти.
— В связи с сезонными изменениями в водоисточниках (температура, скорость течения, паводковые явления) создаются предпосылки для появления запаха в чистой воде. Появление запаха может быть вызвано природными процессами, он не опасен для здоровья человека, — разъяснил в комментариях под одним из постов представитель администрации Таганрога.
Жителей приморского города заверили, что водоканал выполняет «полный комплекс очистки и обеззараживания воды в соответствии требованиям СанПиН», а также ведется «усиленный круглосуточный лабораторный контроль».
— Чистая вода, подаваемая в городские разводящие сети, пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях, — говорится в сообщении таганрогской администрации.