Жителям Таганрога объяснили «рыбный запах» водопроводной воды

Жители Таганрога пожаловались в социальных сетях на «мутную воду с рыбным запахом». В частности, в одной из групп VK ситуацию активно обсуждают уже второй день. Неприятный душок отмечают на Северном/ПМК, в центре города, в районе Маршала Жукова и в других местах.