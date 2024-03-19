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Когда в Крыму потеплеет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В течение ближайшей рабочей недели погода на полуострове будет носить неустойчивый характер. До конца марта стабильного тепла не ожидается. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 38% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

«Тепло — понятие относительное. Такого тепла, чтобы было ночью было +5..+10, а днем +15..+20, пока мы не ожидаем. Март всегда месяц очень неустойчивой погоды», — сказала она.

По информации синоптиков, в среду, 20 марта, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 0…+5, днем +7…+12. В четверг, 21 марта, местами небольшой дождь, в горах мокрый снег. Температура ночью +1…+6, днем +5…+10. В пятницу дождь, местами сильный, в горах мокрый снег. Ночью 0…+5, днем +5…+10.

«В субботу и в воскресенье без существенных осадков. Температура ночью 0…+5, днем +8…+13», — добавила Татьяна Любецкая.