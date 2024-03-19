В Воронеже с 25 марта возобновят благоустройство Петровской набережной

В мэрии сообщили, что с 25 марта продолжат благоустройство первой очереди Петровской набережной — от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Будут устранять последствия долгой зимы. То есть, приводить в порядок эту территорию, в частности, очищать ее от мусора и снега, чинить неровности тротуара.
Кроме того, вандалы на пешеходном мосту под смотровой площадкой зимой разбили стекло, теперь его будут вставлять. Напомним, первую очередь Петровской набережной откроют с запозданием от первоначальных сроков. Ранее планировали завершить все работы в августе 2023 года. Теперь же торжественное открытие сдвинули на июнь 2024-го.
В то же время стартуют работы и на второй очереди благоустройства Петровской набережной — от Адмиралтейской площади до рынка, который располагается уже недалеко от ВОГРЭСовского моста. Там проводят перемещение грунта (видимо, для большей красоты будущего пейзажа) и завозят малые архитектурные формы для еще большей эстетики реконструируемого пространства. Также начали монтировать систему освещения и готовить территорию под детскую площадку.