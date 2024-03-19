В Воронеже с 25 марта возобновят благоустройство Петровской набережной

В то же время стартуют работы и на второй очереди благоустройства Петровской набережной — от Адмиралтейской площади до рынка, который располагается уже недалеко от ВОГРЭСовского моста. Там проводят перемещение грунта (видимо, для большей красоты будущего пейзажа) и завозят малые архитектурные формы для еще большей эстетики реконструируемого пространства. Также начали монтировать систему освещения и готовить территорию под детскую площадку.