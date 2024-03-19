Как выглядят новые троллейбусы для волгоградцев: смотрим внутри и снаружи

Новые троллейбусы уже курсируют по некоторым маршрутам Волгограда, но не все пассажиры с ними знакомы. 19 марта в город поступила новая партия. «Волгоградская правда.ру» познакомит горожан с современным транспортом ближе.
Для обеспечения комфорта новые троллейбусы снабжены системами отопления и кондиционирования. Система книлинга наклоняет корпус в сторону посадочной площадки для удобства посадки и высадки. На корпусе и в салоне расположены световые указатели, отражающие остановки маршрута.
Новый подвижной состав оборудован современными медиасистемами, бескондукторной системой оплаты проезда и современной системой подсчета пассажиропотока. В салоне расположены камеры видеонаблюдения.
Главная особенность троллейбусов с автономным ходом — наличие аккумулятора, который позволяет проехать по маршруту без использования контактной сети до 20 км. Это дало возможность улучшить транспортную доступность отдаленных поселков и микрорайонов.