Нукусский гарнизон получил от Минобороны мощные грузовые внедорожники

Участие в церемонии передачи военной техники принял командующий войсками Северо-западного военного округа генерал-майор Фарходжон Шерматов, который отметил огромную работу по обновлению парка военной и боевой техники, а также оснащению подразделений современным вооружением.
Переданные грузовики были собраны в Самарканде на производственной линии «УзАвто Трейлер», начавшей свою работу в 2019 году и предназначенной для сборки автомобилей «Камаз».
В ведомстве подчеркнули, что эта техника идеально подходит для использования в северной части Узбекистана, зарекомендовав себя при эксплуатации в условиях песчаной пустыни.
Автомобиль может перевозить более 11 тонн груза, умеет плавно передвигаться по неровным дорогам и оценивается как необходимая для военной сферы техника.
Напомним, что в начале года Мирзиёев посетил кластер Агентства оборонной промышленности, расположенный в Ташкентской области, где ознакомился c модернизированными образцами военной техники и вооружения.