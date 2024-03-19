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Нукусский гарнизон получил от Минобороны мощные грузовые внедорожники

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Нукусский гарнизон получил новые военные внедорожники от Министерства обороны Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Участие в церемонии передачи военной техники принял командующий войсками Северо-западного военного округа генерал-майор Фарходжон Шерматов, который отметил огромную работу по обновлению парка военной и боевой техники, а также оснащению подразделений современным вооружением.

Переданные грузовики были собраны в Самарканде на производственной линии «УзАвто Трейлер», начавшей свою работу в 2019 году и предназначенной для сборки автомобилей «Камаз».

В ведомстве подчеркнули, что эта техника идеально подходит для использования в северной части Узбекистана, зарекомендовав себя при эксплуатации в условиях песчаной пустыни.

Автомобиль может перевозить более 11 тонн груза, умеет плавно передвигаться по неровным дорогам и оценивается как необходимая для военной сферы техника.

Напомним, что в начале года Мирзиёев посетил кластер Агентства оборонной промышленности, расположенный в Ташкентской области, где ознакомился c модернизированными образцами военной техники и вооружения.