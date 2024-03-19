«Сдавило так, что сложно говорить»: россияне пожаловались на новые проявления коронавируса

Растет доля JN.1.18 (с мутацией R346T) и в Нью-Йорке, однако пока не выражается в резком росте госпитализаций и приема в амбулаториях. «Конвергентная эволюция коронавируса накручивает обороты, но заболеваемость продолжает снижаться? — осторожно предполагает Дмитрий Прус. — В Нью-Йорке новые госпитализации уже упали до уровня затишья минувшего лета, и продолжают падать. Мутаций из “модного набора” постепенно становится больше, но эта динамика слишком медленна, чтобы грозить повышением заболеваемости. В Израиле доля “конвергентных” штаммов даже меньше. Однако надо сказать, что на данном этапе эволюции вируса штаммы, уже приобретшие одну из “модных мутаций”, не останавливаются и продолжают добавлять еще. Пройдя так несколько кругов по путям конвергентной эволюции, они, возможно, приобретают лучший потенциал. По ограниченным данным из Сингапура, такие дважды мутировавшие потомки JN.1 пошли в быстрый рост. Будем наблюдать».