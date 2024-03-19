«Сдавило так, что сложно говорить»: россияне пожаловались на новые проявления коронавируса

Коронавирус продолжает преподносить сюрпризы. Медики столкнулись с новыми проявлениями заболевания: все чаще появляются пациенты, у которых первые дни держится высокая температура, потом она на несколько дней спадает, но начинает расти с новой силой, уже сопровождаясь сильным кашлем. «МК» узнал у специалистов, какой штамм SARS-CoV-2 сейчас распространяется по стране и чем он грозит.
В пациентских группах в сети люди охотно делятся друг с другом, как протекает новаь хворь. «Первые три дня держалась температура 39−39.7, рвота, ломило кости таза, ног, адская головная боль, насморк, тахикардия. На 2−3 день появились ноющие боли в спине, с прострелами. Потом температура снизилась, но целый день долбило головокружение, как будто мозг стиснут в тиски. Слабость сильнейшая. А через пару дней — опять температура и кашель. Тест в первый день показал коронавирус», — рассказывает одна из зараженных.
«У меня все началось 11 марта — с ломоты в теле, температуры 38, сильно болели мышцы шеи и голова. На следующий день все продолжилось, добавилась боль в горле очень сильная, трудно глотать, и голос осип. Сдал тест на корону, результат положительный. Потом температура ушла, а через день опять подскочила, сильная боль в горле осталась, да еще и кашель приступами», — рассказывает 39-летний Илья.
«У меня сначала было какое-то ОРВИ, потом все шло потихоньку к улучшению, и вдруг все началось по новой. По анализам — опять ковид, наверное, уже пятый по счету. С постоянной температурой, слабостью, холодом в конечностях. А спустя 10 дней я почувствовал чувство сдавливания в груди после ходьбы или другой нагрузки. Давит так, что сложно говорить, после отдыха в кровати отпускает немного, но это чувство неприятное постоянное уже больше недели. И с пульсом беда: при ходьбе 130. После ходьбы появляется сильный упадок сил и тянет в сон», — пишет в сети Максим.
…По данным Роспотребнадзора, на 11 неделе 2024 года в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах, включая Москву и Московскую область. По итогам 11 недели 2024 года в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 5% выше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант «Омикрон».
Тем временем, эксперты пишут, что в России сейчас правит бал вариант вариант JN.1 — это одна из разновидностей «Пироды», порожденной первоначальным «Омикроном». N.1 имеет важную дополнительную мутацию в спайковом белке и еще три изменения в других белках, что делает его мегазаразным и способным лучше уклоняться от иммунитета. По некоторым данным, он гораздо чаще своих предшественников поражает легкие. В группе риска традиционно — люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также курящие.
Как рассказывает американский генетик Дмитрий Прус, после полуторамесячного перерыва петербургский Институт Гриппа выложил сразу 653 коронавирусных генома из Питера и окрестностей, датируемые январем и первой половиной февраля. Почти 90% из них — «Дженни» (тот самый JN.1 — Авт.). В январе её доля еще составляла 70−80%, в феврале поднялась выше 90%. Среди этих геномов небольшую, но постепенно растущую роль, играли мутанты — продукты конвергентной эволюции вируса, особенно JN.1.18 с «модной» мутацией R346T, которая впервые была обнаружена в Питере только 17 января, а к середине февраля была уже у каждой десятой «Дженни».
Растет доля JN.1.18 (с мутацией R346T) и в Нью-Йорке, однако пока не выражается в резком росте госпитализаций и приема в амбулаториях. «Конвергентная эволюция коронавируса накручивает обороты, но заболеваемость продолжает снижаться? — осторожно предполагает Дмитрий Прус. — В Нью-Йорке новые госпитализации уже упали до уровня затишья минувшего лета, и продолжают падать. Мутаций из “модного набора” постепенно становится больше, но эта динамика слишком медленна, чтобы грозить повышением заболеваемости. В Израиле доля “конвергентных” штаммов даже меньше. Однако надо сказать, что на данном этапе эволюции вируса штаммы, уже приобретшие одну из “модных мутаций”, не останавливаются и продолжают добавлять еще. Пройдя так несколько кругов по путям конвергентной эволюции, они, возможно, приобретают лучший потенциал. По ограниченным данным из Сингапура, такие дважды мутировавшие потомки JN.1 пошли в быстрый рост. Будем наблюдать».
Эксперт добавляет, что в последнее время ковид, хоть и отступил, но не исчез, а стабилизировался на низком уровне, как преимущественно детская инфекция, согласно недавно опубликованным британским данным. На новом низком плато доля одновременно инфицированных составляет 0,7% населения, а заболевает ежедневно примерно один человек из тысячи. Но эта вероятность почти впятеро выше у детей, чем у пожилых. «То есть на данном уровне распространения ковида, дети заражаются в среднем раз в 2−3 года, а пожилые реже чем раз в 10 лет. Несмотря на настолько понизившуюся распространенность ковида, он не исчезает, то есть сохраняются ниши или слои населения, в которых вирус по-прежнему эффективно передается», — говорит генетик.