Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана

На экскурсии можно познакомиться с породами лошадей, попробовать проехать на лошади с инструктором и принять участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой езды или купить абонемент на занятия конным спортом. Принять участие можно как самому, так и собравшись с одноклассниками.