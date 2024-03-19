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Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана

Чем школьникам заняться на весенних каникулах в марте и когда снова в школу — смотрите в инфографике Sputnik.

Узбекистанские школьники смогут отдохнуть семь дней подряд. Каникулы начнутся с 21 марта и продлятся до 27-го марта. Первый учебный день IV четверти начнется в четверг, 28-го марта.

Источник: sputniknews.ru

Чем занять школьников в эти дни? Можно записать на театральный курс, конную экскурсию или курс узбекского языка. Sputnik Узбекистан сделал подборку идей, как провести каникулы с пользой.

Курс театральной импровизации

Обучение подойдет старшеклассникам. На нем они освоят навыки ораторского искусства, быстрой реакции, а также научатся доверять интуиции и находить выход из любой ситуации. Занятия будут проходить во вторник, четверг, субботу. Успешно окончив курс, участники смогут выступить на сцене, а также получат возможность стать частью команды импровизаторов.

Время занятий: с 19.00 до 21.00.

Длительность: три месяца.

Стоимость: 800 тыс. сумов.

Возрастная категория: 16+

Место проведения: Греческий культурный центр.

Творческие мастер-классы

Каникулы — отличное время, чтобы попробовать себя в чем-то новом или найти дело по душе. Так, можно сходить на гончарные мастер-классы, где есть возможность заняться лепкой из глины вместе с профессионалом и создать тарелку, кружку или боул собственной ручной работы.

Время мастер-классов: каждый день по записи.

Длительность: 2−2,5 часа.

Стоимость: от 150 до 320 тыс. сумов.

Возрастная категория: 7+

Место проведения: Potterville.

Телефон для записи: +99891−134−25−25.

Экскурсия в конноспортивный клуб

На экскурсии можно познакомиться с породами лошадей, попробовать проехать на лошади с инструктором и принять участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой езды или купить абонемент на занятия конным спортом. Принять участие можно как самому, так и собравшись с одноклассниками.

Время экскурсии: 11.30.

Стоимость: 75 тыс. сумов.

Возрастная категория: 10+

Место проведения: конноспортивный клуб Argamak Sher.

Телефоны для записи: +99898−308−87−62, +99895−198−21−98.

Кулинарный мастер-класс

Попробовать себя в качестве профессионального повара можно на мастер-классе по приготовлению пиццы и чак-чака. Участниками могут стать и самые юные школьники. По завершении приготовления пройдет дегустация блюд. Участие родителей приветствуется.

Время мастер-класса: 12.00.

Стоимость: 100 тыс. сумов.

Возрастная категория: 7+

Место проведения: Стейк-хаус «Мясной».

Телефон для записи: +99878−140−10−01.

Онлайн курс узбекского языка

Каникулы — хорошая возможность, чтобы начать изучать язык с нуля и привыкнуть к дополнительной нагрузке до начала учебных дней. Уроки занимают всего 20 минут в день, а если возникнут вопросы — их всегда можно задать куратору. Курс длится 3 месяца.

Возрастная категория: 14+