В Шымкенте некоторые дети получат соцвыплату в честь Наурыза

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, — в размере 20 МРП (73 840 тенге), семьям погибших военнослужащих и детям с инвалидностью до 18 лет — 5 МРП (18 460 тенге). «Данная социальная финансовая выплата распределяется на основании решения Шымкентского городского маслихата от 29 марта 2019 года Управлением занятости и социальной защиты города Шымкент».Пресс-служба акимата Шымкента.