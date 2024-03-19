В Узбекистане усилили права пенсионеров и арендаторов

В частности, в закон «Об аренде» внесены поправки, которые отменяют основание для прекращения договора аренды в случае инвалидности арендатора, сообщили в Минюсте.
Согласно внесенным изменениям в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан» предусмотрено увеличение срока выплаты начисленной, но не требуемой пенсии пенсионером с 12 до 24 месяцев. Гражданам также предоставляется право на запрос назначения пенсии через центры государственных услуг или через портал ЕПИГУ.
В законе определен порядок установления минимального размера пенсии на уровне не ниже минимальных потребительских расходов и увеличения размеров пенсий с учетом темпов роста индекса потребительских цен на товары и услуги в течение года.
Кроме того, внесены изменения в закон «О накопительном пенсионном обеспечении граждан», согласно которым информация о приобретении гражданином права на государственное пенсионное обеспечение, направляемая пенсионным фондом в Народный банк в электронной форме через информационную систему, является основанием для получения накопительных пенсионных выплат.
Напомним, минимальная пенсия с 1 февраля выросла до прожиточного минимума.