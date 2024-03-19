В Узбекистане усилили права пенсионеров и арендаторов

Согласно внесенным изменениям в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан» предусмотрено увеличение срока выплаты начисленной, но не требуемой пенсии пенсионером с 12 до 24 месяцев. Гражданам также предоставляется право на запрос назначения пенсии через центры государственных услуг или через портал ЕПИГУ.