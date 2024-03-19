«Разница между детьми 34 года»: Женщина попала в Книгу рекордов России, родив дочку в 52 года

«Я помогала пополнять коллекцию подруги на протяжение трех-четырех лет. После этого она ушла в декрет и на работе, понятное дело, не появлялась. Но я все равно продолжила привозить сахар и складывать его в специальную коробку — так и втянулась в это дело», — вспоминала Инесса в разговоре с «КП» — Кубань.