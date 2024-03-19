«Разница между детьми 34 года»: Женщина попала в Книгу рекордов России, родив дочку в 52 года

Жительница Краснодара родила ребенка в 52 года и тем самым прославилась на всю страну. Она попала в Книгу рекордов России из-за самой большой разницы в возрасте между детьми. Брат оказался старше сестры больше, чем на 34 года.
«Светлана Халимова родила сына и дочь с разницей в 34 года 4 месяца и 23 дня», — сообщается на официальном сайте Книги рекордов России.
Рекорд зафиксировали официально. В комиссии выяснили, что сын 52-летней краснодарки Андрей родился в ноябре 1988 года. А Ясмин, новорожденная дочь женщины, появилась на свет в апреле 2023 года.
Напомним, что в Краснодаре также живет владелица самой большой в мире коллекции рафинада из России. Она занимается глюкофилией — коллекционирует необычные виды сахара.
Женщина начала заниматься коллекционированием благодаря бывшей коллеги, которая всегда просила привезти для нее новые пакетики с сахаром из заграничных заведений. Со временем Инесса привозила сахар уже по инерции.
«Я помогала пополнять коллекцию подруги на протяжение трех-четырех лет. После этого она ушла в декрет и на работе, понятное дело, не появлялась. Но я все равно продолжила привозить сахар и складывать его в специальную коробку — так и втянулась в это дело», — вспоминала Инесса в разговоре с «КП» — Кубань.