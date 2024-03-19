В Казани 20 марта отключат воду в ряде домов Приволжского района

Воды не будет в домах № 2 по улице Гареева, № 138/1, 138а, 138а корп.1, 138д, 140 г, 144, 144а, 144а корп.1, 170, 207, 207а, 209, 209а, 209б, 209 В по Оренбургскому тракту; № 205б и 207 по Оренбургскому проезду. Также воды не будет в домах жилых массивах Медгородок и Медгородок-3.