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В Казани 20 марта отключат воду в ряде домов Приволжского района

Проблемы с водоснабжением будут с 8 утра до 8 вечера.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 20 марта 2024 года в некоторых домах Приволжского района отключат воду. Это связано с ремонтными работами. Как рассказали в администрации Вахитовского и Приволжского районов, водоснабжение перекроют с 8.00 до 20.00.

Воды не будет в домах № 2 по улице Гареева, № 138/1, 138а, 138а корп.1, 138д, 140 г, 144, 144а, 144а корп.1, 170, 207, 207а, 209, 209а, 209б, 209 В по Оренбургскому тракту; № 205б и 207 по Оренбургскому проезду. Также воды не будет в домах жилых массивах Медгородок и Медгородок-3.

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