В Ростове могут построить приют для 2000 животных

«Проблемой является недостаточное количество приютов для животных. В настоящее время в Ростовской области функционируют 12 приютов для животных: один муниципальный в Ростове-на-Дону и 11 частных. Ориентировочно, они в общем рассчитаны на 2000 голов. Однако имеющиеся площади и ограниченное бюджетное финансирование не позволяет в полной мере обеспечить размещение животных без владельца. Особенно это касается животных, нуждающихся в пожизненном содержании. В приютах на пожизненном содержании находятся 1074 особи», — сказал Сергей Орлов.