В Ростове могут построить приют для 2000 животных

Об этом рассказал первый замминистра ЖКХ Сергей Орлов в ходе своего выступления на заседании круглого стола «Вопросы организации деятельности по обращению с животными без владельцев», проведенном на площадке донского парламента.
Сергей Орлов уточнил, что приют сможет разместить до 2000 животных. Также, по его словам, планируется построить временный дом на 200 особей в Таганроге.
«Проблемой является недостаточное количество приютов для животных. В настоящее время в Ростовской области функционируют 12 приютов для животных: один муниципальный в Ростове-на-Дону и 11 частных. Ориентировочно, они в общем рассчитаны на 2000 голов. Однако имеющиеся площади и ограниченное бюджетное финансирование не позволяет в полной мере обеспечить размещение животных без владельца. Особенно это касается животных, нуждающихся в пожизненном содержании. В приютах на пожизненном содержании находятся 1074 особи», — сказал Сергей Орлов.
Он добавил, что в 2023 году в регионе было зафиксировано 7900 безнадзорных животных. По словам первого замминистра ЖКХ, эти данные не учитывали обитание четвероногих в таких крупных муниципальных образованиях как Азов, Батайск, Гуково, Таганрог, Ростов-на-Дону, Кагальницкий район, где мониторинг не проводился.
Ранее директор муниципального казенного учреждения «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» Дмитрий Костюков рассказал, что лишь 2% укусов приходится на безнадзорных животных.