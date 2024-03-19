Названы достопримечательности Геленджика, где снимают шоу «Повар на колесах»

Раскрыты локации, на которых ведутся съемки шоу «Повара на колесах» (18+) в Геленджике. Эпизоды программы снимаются в «Сафари-парке», гольф-клубе, на смотровой площадке. Кроме того. ведущие программы Артем Гребенщиков и Дмитрий Решетников выйдут в море на сапах и приготовят в своем фуд-траке блюдо из местных продуктов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Геленджика.
Съемочная группа Первого канала (18+) будет работать в Геленджике в течение трех дней. Сначала они осмотрят достопримечательности курорта, чтобы познакомить с ними телезрителей, а затем изучат блюда «геленджикской» кухни и составят свое авторское меню.
21 марта ведущие шоу прямо на набережной приготовят несколько блюд и угостят ими горожан и туристов.
В популярном шоу два именитых шеф-повара на фуд-траке путешествуют по городам России, пробуют блюда местной кухни и придумывают свои, которыми угощают всех желающих.