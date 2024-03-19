Названы достопримечательности Геленджика, где снимают шоу «Повар на колесах»

Раскрыты локации, на которых ведутся съемки шоу «Повара на колесах» (18+) в Геленджике. Эпизоды программы снимаются в «Сафари-парке», гольф-клубе, на смотровой площадке. Кроме того. ведущие программы Артем Гребенщиков и Дмитрий Решетников выйдут в море на сапах и приготовят в своем фуд-траке блюдо из местных продуктов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Геленджика.