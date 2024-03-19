Дождь, снег и даже гроза: какой будет погода в Казахстане 20 марта

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщают синоптики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе, юге, юго-востоке сильный дождь. Лишь на западе страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По стране ожидается туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре — гололед, на юге, юго-востоке страны — гроза.