Дождь, снег и даже гроза: какой будет погода в Казахстане 20 марта

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщают синоптики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе, юге, юго-востоке сильный дождь. Лишь на западе страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По стране ожидается туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре — гололед, на юге, юго-востоке страны — гроза.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью временами снег. Ночью и утром туман. Ветер северо- западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза.
Алматы: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8, в конце дня порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.