В Петербурге спасли пациента со 170 метастазами в легких

Пациент заболел еще в 2020 году. За 4 года он прошёл несколько курсов химиотерапии в Москве и Германии, перенёс операцию по удалению опухоли вместе с частью плеча. Рост метастазов удалось остановить, но полностью удалить их иностранные специалисты не смогли.