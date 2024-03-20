ФК «Сочи» выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Василия Уткина

Днем 19 марта спортивного комментатора доставили в кардиологическое отделение Первой Градской больницы в Москве. По данным Telegram-каналов Baza и Mash, предварительной причиной смерти журналиста стала тромбоэмболия легочной артерии.



Василий Уткин родился 6 марта 1972 года. Известность он получил во время работы футбольным комментатором НТВ и ведущим телепередачи «Футбольный клуб». В 2004 и 2005 годах журналист стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 2010 по 2015 годы господин Уткин являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». В последние годы жизни он выпускал «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале, у которого более 600 тыс. подписчиков.



Татьяна Ручкина.