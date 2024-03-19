Минобороны Казахстана собирается ввести новые тарифы на съемки солдат и техники в кино

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. На портале Открытые НПА для публичного обсуждения опубликован приказ министра обороны Казахстана о новых тарифах на услуги «госучреждениям, специализирующимся в области культуры». В том числе предоставление для киносъемок солдат и техники.