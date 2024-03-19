Минобороны Казахстана собирается ввести новые тарифы на съемки солдат и техники в кино

АЛМАТЫ, 19 мар — Sputnik. На портале Открытые НПА для публичного обсуждения опубликован приказ министра обороны Казахстана о новых тарифах на услуги «госучреждениям, специализирующимся в области культуры». В том числе предоставление для киносъемок солдат и техники.
Так 1 час масштабных съемок с привлечением личного состава, техники и вооружения будет стоить 500 тысяч тенге ($1100) за час. Сутки обойдутся уже в 5 млн тенге ($11 тысяч).
Полный прайс опубликован на сайте «Открытые НПА».
Публичное обсуждение продлится до 4 апреля 2024 года.
Ранее в министерстве культуры Казахстана заявляли, что ряд представителей казахстанского кинематографа «зачастую не заинтересованы в производстве качественного продукта и его продвижении», поскольку уже получили из госбюджета свои гонорары.
Поэтому в министерстве решили пересмотреть условия оказания поддержки кинематографистов.
«Также при конкурсном отборе будут учитываться эффективность авторов фильма и кинокомпании по уже реализованным фильмам», — заявили в Минкульте.
В ведомстве заявили, что предлагаемый механизм сохранит конкурентную среду в индустрии.