В Башкирии около 100 родителей испытают себя в сдаче ЕГЭ

По мнению организаторов, тренировочный экзамен позволит родителям снять излишнюю эмоциональную тревожность, познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ и его требованиями и заданиями, а также помочь детям подготовиться к государственной аттестации.



Сдача экзамена для родителей будет организована в условиях, максимально приближенных к реальным, отметила представитель минобразования республики. Участники проходят входной контроль, занимают места согласно автоматизированной рассадке, наблюдают за распечатыванием контрольно-измерительных материалов, оформляют бланки и выполняют задания.



Задания — на 30 минут, хотя в настоящем экзамене они рассчитаны на 3 часа 30 минут. И это не единственное отличие тренировочных испытаний от основного ЕГЭ. Кроме всего прочего, по окончании экзамена родители смогут самостоятельно проверить результаты и поставить себе оценку.



В акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» могут участвовать все желающие — родители, учащиеся, общественные деятели, журналисты. В муниципалитетах акция продлится до 31 марта.