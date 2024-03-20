В Башкирии около 100 родителей испытают себя в сдаче ЕГЭ

Напомним, Всероссийская акция инициирована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, чтобы родители выпускников могли сами ознакомиться с процедурой единого государственного экзамена. В нашем регионе она пройдет уже в восьмой раз.
Как сообщало ранее агентство, в этом году родителям предлагают сдать пробный экзамен по истории. Испытание состоится 23 марта.
По мнению организаторов, тренировочный экзамен позволит родителям снять излишнюю эмоциональную тревожность, познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ и его требованиями и заданиями, а также помочь детям подготовиться к государственной аттестации.
Сдача экзамена для родителей будет организована в условиях, максимально приближенных к реальным, отметила представитель минобразования республики. Участники проходят входной контроль, занимают места согласно автоматизированной рассадке, наблюдают за распечатыванием контрольно-измерительных материалов, оформляют бланки и выполняют задания.
Задания — на 30 минут, хотя в настоящем экзамене они рассчитаны на 3 часа 30 минут. И это не единственное отличие тренировочных испытаний от основного ЕГЭ. Кроме всего прочего, по окончании экзамена родители смогут самостоятельно проверить результаты и поставить себе оценку.
В акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» могут участвовать все желающие — родители, учащиеся, общественные деятели, журналисты. В муниципалитетах акция продлится до 31 марта.