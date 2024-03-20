Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии около 100 родителей испытают себя в сдаче ЕГЭ

В Башкирии около 100 человек зарегистрировались для участия в акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями», сообщила в прямом включении из ЦУР РБ в программу «Салям» телеканала БСТ начальник отдела государственной итоговой аттестации минобразования РБ Айгуль Байрамгулова.

Напомним, Всероссийская акция инициирована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, чтобы родители выпускников могли сами ознакомиться с процедурой единого государственного экзамена. В нашем регионе она пройдет уже в восьмой раз.

Как сообщало ранее агентство, в этом году родителям предлагают сдать пробный экзамен по истории. Испытание состоится 23 марта.

По мнению организаторов, тренировочный экзамен позволит родителям снять излишнюю эмоциональную тревожность, познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ и его требованиями и заданиями, а также помочь детям подготовиться к государственной аттестации.

Сдача экзамена для родителей будет организована в условиях, максимально приближенных к реальным, отметила представитель минобразования республики. Участники проходят входной контроль, занимают места согласно автоматизированной рассадке, наблюдают за распечатыванием контрольно-измерительных материалов, оформляют бланки и выполняют задания.

Задания — на 30 минут, хотя в настоящем экзамене они рассчитаны на 3 часа 30 минут. И это не единственное отличие тренировочных испытаний от основного ЕГЭ. Кроме всего прочего, по окончании экзамена родители смогут самостоятельно проверить результаты и поставить себе оценку.

В акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» могут участвовать все желающие — родители, учащиеся, общественные деятели, журналисты. В муниципалитетах акция продлится до 31 марта.

образование