«Игра цветов и былое величие»: в Калининграде завершают ремонт кирхи королевы Луизы

Результат этой работы — большая удача. У нас получилось выделить декор здания, который долгое время был практически незаметен. Отдельного внимания заслуживают колонны на фасаде: они все разные, уникальные, с необычным орнаментом. У нас получилось как бы вывернуть здание: светлый оттенок подчёркивает декор, тёмный добавляет строгости линиям, — рассказал корреспонденту Калининград.Ru автор проекта, архитектор Артур Сарниц.