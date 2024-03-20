«Игра цветов и былое величие»: в Калининграде завершают ремонт кирхи королевы Луизы

В Калининграде завершают ремонт крыши и фасада кирхи королевы Луизы. Со здания сняли строительные леса, подрядчик готовится к сдаче объекта.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, основную часть фасада покрасили в тёмно-бежевый цвет, акценты выделили светлым. На крыше уложили фальц графитового оттенка, напоминающий сланец. Ниши украсили рисунками с готическим переплётом.
Результат этой работы — большая удача. У нас получилось выделить декор здания, который долгое время был практически незаметен. Отдельного внимания заслуживают колонны на фасаде: они все разные, уникальные, с необычным орнаментом. У нас получилось как бы вывернуть здание: светлый оттенок подчёркивает декор, тёмный добавляет строгости линиям, — рассказал корреспонденту Калининград.Ru автор проекта, архитектор Артур Сарниц.
По его словам, подрядчик тщательно подошёл к выполнению работ. «Нам повезло с командой, работа была очень продуктивной, мы практически каждый день решали интересные задачи, много времени обсуждали, искали наиболее подходящие варианты, и результат нас порадовал», — подчеркнул архитектор.
Кирху в неороманском стиле построили в 1901 году в память о королеве Луизе по проекту Фридриха Хайтманна. Изначально фасад здания был тёмным, угловой руст и декоративные элементы выполнили из светлого песчаника, а на крыше уложили сланец или похожий материал графитового цвета.
Во время Второй мировой войны здание получило серьёзные повреждения. Храм восстановили в 1976 году по проекту Юрия Ваганова. При реконструкции под театр кукол кирха получила привычный калининградцам облик: светлые стены, более тёмные декоративные элементы и зелёную кровлю из медных листов.
При ремонте в 2023 году внешний вид здания решили сделать близким к задумке архитектора Хайтманна. К работам приступили в августе 2023 года. Контракт на 32,7 миллиона рублей заключили с ООО СК «Стандарт».