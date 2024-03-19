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Зима не сдается и не хочет уходить: Жителей Молдовы ждут мокрый снег, сильный ветер и всего до плюс 6 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 20 марта 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 26% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Зима так не хочет уходить из Молдовы, решила нас наградить своим последним дыханием. Увы, ничем мы вас порадовать пока не можем, впрочем, о погодке на среду, 20 марта, расскажем подробнее.

Ночью синоптики нам предвещают всего до двух градусов со знаком «плюс», утром будет плюс три.

Днем воздух прогреется, если можно так сказать, до шести градусов тепла. Нас ждет мокрый снег. Вечером будет плюс 5 градусов.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 11−13 метров в секунду, а относительная влажность — 95%.