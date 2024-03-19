Какой сегодня праздник: 20 марта

20 марта наступает День весеннего равноденствия. С большой радостью все люди, уставшие от долгой и темной зимы, встречают этот праздник. Он знаменует скорый приход лета и тепла, возможность проводить как можно больше времени на свежем воздухе, игры и гуляния! Земля, вращаясь вокруг своей оси и желтого светила, занимает такое положение на небосклоне, что Солнце по эклиптике пересекает экватор. Наши предки давно подметили удивительное явление, наделяя его сакральным смыслом и почитая. Во многих странах именно на весеннее равноденствие приходится празднование Нового года (в основном у тюркских народов) — в Иране, Таджикистане, Узбекистане. А в Казахстане Наурыз — значимый государственный праздник с долгими выходными.