Какой сегодня праздник: 20 марта

Что интересного произошло 20 марта
Сегодня отмечается Международный день без мяса. В этот день некоторые торговые учреждения, заведения питания не отпускают мясо. Участники общественных фондов, благотворительных учреждений, защитники животных проводят флешмобы и акции. Исследователи утверждают, что человечество ежегодно убивает 60 млрд животных без учета обитателей воды. Животноводство выделяет в атмосферу на 20% больше «парниковых газов», чем транспорт.
Также сегодня Международный день счастья, который объединяет огромное количество разных по цвету кожи и материальному достатку людей всего земного шара. Первоначальная инициатива введения такого праздника произошла от самых счастливых людей на планете, которые проживают в небольшой горной стране под названием Бутан. Этот праздник пришел к нам совсем недавно — по решению ООН человечество стало отмечать его с 2012 года. Основан он на коэффициенте Валового Национального Счастья, или Happy Planet Index, так как именно с его помощью стали измерять национальное благосостояние жителей планеты и то, насколько благоприятна окружающая среда в странах мира.
А еще сегодня вся планета отмечает Международный день астрологии. Астрология — это наука, которой увлекаются во всем мире. Многие доверяют ей и спрашивают у звезд, как поступить в той или иной ситуации. Как же определяют число и месяц празднования? Все очень просто — праздник всех астрологов приходится на тот день, когда происходит весеннее равноденствие. Именно в этот день начинается астрологический год.
20 марта наступает День весеннего равноденствия. С большой радостью все люди, уставшие от долгой и темной зимы, встречают этот праздник. Он знаменует скорый приход лета и тепла, возможность проводить как можно больше времени на свежем воздухе, игры и гуляния! Земля, вращаясь вокруг своей оси и желтого светила, занимает такое положение на небосклоне, что Солнце по эклиптике пересекает экватор. Наши предки давно подметили удивительное явление, наделяя его сакральным смыслом и почитая. Во многих странах именно на весеннее равноденствие приходится празднование Нового года (в основном у тюркских народов) — в Иране, Таджикистане, Узбекистане. А в Казахстане Наурыз — значимый государственный праздник с долгими выходными.
Исторические события 20 марта в мире
1833-й — вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин»;
1854-й — в США основана республиканская партия;
1917-й — возобновление действия Конституции Финляндии;
1921-й — в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея;
1956-й — провозглашена независимость Туниса от Франции;
1969-й — в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно;
1991-й — 4-летний сын Эрика Клэптона — Конор — погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven.
Исторические события 20 марта в Казахстане
1935-й — вышел первый номер еженедельной газеты под названием «Төте оқу», в 1939 году была переименована в «Сауатты болуға көмекші». В 1940 году в связи с переходом с латинской графики на кириллицу называлась «Жаңа жазу». С ноября 1952 года начала выпускаться под названием «Қазақстан мұғалімі»;
1992-й — независимый Казахстан начал выпускать свои почтовые марки;
1994-й — в Алматы было открыто посольство Польши;
2015-й — в Астане президенты Казахстана, России и Беларуси посетили Назарбаев центр, где ознакомились с работой интерактивного образовательного центра «Идеи, меняющие мир».
Дни рождения знаменитостей 20 марта в мире
В 1905 году родилась Вера Панова — русская советская писательница, сценарист. Лауреат трех Сталинских премий (1947, 1948, 1950);
в 1958 году родилась Холли Хантер — американская киноактриса, обладательница премии «Оскар», «Джеки», «Вершина озера», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»;
в 1933 году родился Александр Городницкий — советский и российский поэт, бард, автор песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2013);
в 1976 году родился Честер Беннингтон — американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise;
в 1984 году родился Фернандо Торрес — футболист сборной Испании, чемпион Европы и мира;
в 1989 году родился Ксавье Долан — канадский актер и кинорежиссер, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь», «Хорошие соседи», «Том на ферме»).
Кто родился 20 марта в Казахстане
В 1869 году родился Александр Затаевич — музыкальный критик, этнограф, композитор, народный артист Казахстана;
в 1952 году родился Николай Белокуров — член Конституционного Совета Республики Казахстан;
в 1955 году родился Анатолий Рафальский — депутат Северо-Казахстанского областного маслихата, председатель комиссии по вопросам охраны здоровья населения, его социальной защиты, образования, культуры и делам молодежи.
День смерти знаменитостей 20 марта в мире
В 1982 году умерла Мариэтта Шапигян — русская советская писательница;
в 1997 году умер Тони Зейл — американский боксер польского происхождения, чемпион мира в среднем весе;
в 2017 году умер Дэвид Рокфеллер — американский банкир, глава дома Рокфеллеров в 2004—2017 годах;
в 2018 году умерла Дильбар Абдурахманова — первая в Узбекистане женщина-дирижер, народная артистка СССР.
20 марта в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Павел Капельник. Православная церковь сегодня чтит икону святой Богородицы «Споручница грешных» и память святых Павла Препростого и Павла Прусиадского, епископа. «Капельник» — старое название марта, поэтому праздник и был так прозван в народе.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Анна, Антонина, Василий, Евгений, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел.