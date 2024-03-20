Какой сегодня праздник: 20 марта

Международный день астрологии проводится в день весеннего равноденствия. С этого природного явления начинается новый астрологический год. Астрология (с греческого astro — звезда и logos — мысль) — учение о воздействии звезд на земной мир и человека — была популярна у всех народов и стран во все времена.