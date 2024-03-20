Что можно и нельзя делать в Павлов день 20 марта, который называют Капельник

Православная церковь 20 марта 2024 года вспоминает святых Павла Препростого и Павла Исповедника. В народе празднуют Павлов день. Есть еще одно название — Капельник. Считается, что именно с 20 марта начинается обильная капель.
Что нельзя делать 20 марта
Запрещено ссориться и ругаться. Считается, что отношения будут сложно наладить. Не следует 20 марта пересаживать цветы, так как они не приживутся. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, не стоит игнорировать близких людей в указанный. А еще не рекомендуется чрезмерно веселиться. Это связано с тем, что у православных верующих начался Великий пост (подробнее — здесь).
Что можно делать 20 марта
День подходит для того, чтобы провести генеральную уборку, а также перебрать вещи. Кроме того, 20 марта обязательно нужно загадать желание. Предки верили, что оно обязательно исполнится. Влюбленным парам следует признаться в любви.
Согласно приметам, прилет жаворонков указывает на теплую погоду. В том случае, если ласточки вьют гнезда на южной стороне, то лето окажется холодным. Южный ветер предвещает теплое лето. А вот про холода предупреждают зяблики.