Что можно и нельзя делать в Павлов день 20 марта, который называют Капельник

Запрещено ссориться и ругаться. Считается, что отношения будут сложно наладить. Не следует 20 марта пересаживать цветы, так как они не приживутся. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, не стоит игнорировать близких людей в указанный. А еще не рекомендуется чрезмерно веселиться. Это связано с тем, что у православных верующих начался Великий пост (подробнее — здесь).