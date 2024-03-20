«Убирайтесь домой»: жители популярного курорта устали от туристов

«Здесь воняет туристами», «Здесь жила семья до вас» — это некоторые из плакатов, наклеенных на стены домов по всему городу.
Дело в том, что на индонезийском Бали туристов призвали держаться подальше от моря из-за приливных волн, и они хлынули в Малагу. Местные жители такой наплыв не выдержали.
Они жалуются, что арендодатели выселяют местных жителей, чтобы подороже сдать жилье туристам.
А началось все с владельца бара по имени Дани Друнко. Его выгнали из квартиры, в которой он жил 10 лет, чтобы сдать ее туристам. Он и предложил украсить город антитуристскими плакатами, но признал, что «это вышло из-под контроля».
Друнко говорит, что он «ничего не имеет против туристов», просто хочет, чтобы регулировался вопрос жилья.
Есть и такие жители Малаги, которые в шоке от такой враждебности.
«Эти люди, выступающие против туризма, при этом хотят работать. Как будто мы зарабатываем на хлеб, работая на аэрокосмическую промышленность».