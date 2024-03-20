Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Убирайтесь домой»: жители популярного курорта устали от туристов

Жители испанской Малаги устали от туристов и устроили им настоящую травлю. На зданиях города появились надписи «Tourists, go home» — «Туристы, убирайтесь домой», передает Tengri Travel со ссылкой на Independent.

Источник: unsplash.com

«Здесь воняет туристами», «Здесь жила семья до вас» — это некоторые из плакатов, наклеенных на стены домов по всему городу.

Дело в том, что на индонезийском Бали туристов призвали держаться подальше от моря из-за приливных волн, и они хлынули в Малагу. Местные жители такой наплыв не выдержали.

Они жалуются, что арендодатели выселяют местных жителей, чтобы подороже сдать жилье туристам.

А началось все с владельца бара по имени Дани Друнко. Его выгнали из квартиры, в которой он жил 10 лет, чтобы сдать ее туристам. Он и предложил украсить город антитуристскими плакатами, но признал, что «это вышло из-под контроля».

Друнко говорит, что он «ничего не имеет против туристов», просто хочет, чтобы регулировался вопрос жилья.

Есть и такие жители Малаги, которые в шоке от такой враждебности.

«Эти люди, выступающие против туризма, при этом хотят работать. Как будто мы зарабатываем на хлеб, работая на аэрокосмическую промышленность».

говорит местный адвокат Хуан Луис Гомес.
туризм и отдых
недвижимость