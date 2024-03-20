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Что произошло в Иркутске в ночь на 20 марта 2024 года: последние новости

Жителей Иркутска предупредили об ограничениях на улице Челябинской.

Источник: Комсомольская правда

В период проведения запланированных работ по модернизации канализационных очистных сооружений в Иркутске временно изменится организация дорожного движения на улице Челябинской. С 26 марта, начиная с 8:00, и до 20 июня, до 20:00, будет введено ограничение на проезд на участке протяженностью 300 метров в направлении садоводства «Озерное», расположенного рядом с зданием по адресу: ул. Челябинская, 29/1.

В Иркутской области отмечается увеличение активности клещей — зафиксированы уже 2 случая обращений, один из которых зарегистрирован в Ангарском районе, а другой в Усть-Кутском. Эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является профилактическая вакцинация. Рекомендуется пройти вакцинацию за 2 недели до посещения потенциально опасных территорий.

Родители студентов из Приангарья примут участие в экзамене по истории, как сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках Всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» 23 марта в иркутской средней школе № 14 состоится проверка знаний.