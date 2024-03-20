Что произошло в Иркутске в ночь на 20 марта 2024 года: последние новости

В период проведения запланированных работ по модернизации канализационных очистных сооружений в Иркутске временно изменится организация дорожного движения на улице Челябинской. С 26 марта, начиная с 8:00, и до 20 июня, до 20:00, будет введено ограничение на проезд на участке протяженностью 300 метров в направлении садоводства «Озерное», расположенного рядом с зданием по адресу: ул. Челябинская, 29/1.