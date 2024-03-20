Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 20 марта

Хабаровские таможенники задержали на границе жительницу региона с запрещенной литературой. С собой она везла дневниковые записи Йозефа Геббельса*, идеолога Третьего рейха. Издание гитлеровской Германии запрещено практически по всему миру. Сама 39-летняя женщина рассказала, что хотела ее просто почитать, для себя.