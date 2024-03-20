Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 20 марта

Хабаровские таможенники задержали на границе жительницу региона с запрещенной литературой. С собой она везла дневниковые записи Йозефа Геббельса*, идеолога Третьего рейха. Издание гитлеровской Германии запрещено практически по всему миру. Сама 39-летняя женщина рассказала, что хотела ее просто почитать, для себя.
В Хабаровске опубликовали программу фестиваля «Амурские волны» (0+). Он состоится в краевой столице уже в 12-й раз. Продлится мероприятие в течение пяти дней. На фоне реки Амур выступят десятки оркестров и музыкантов, приедут артисты из Санкт-Петербурга.
В Хабаровском крае прошла «перепись» животного мира. Долгое время учетчики работали в лесах региона, чтобы узнать, сколько и какие виды зверей населяют регион. Всего они преодолели на лыжах 74 километра по опасной и непроходимой тайге.
*Входит в федеральный список экстремистских материалов в России.