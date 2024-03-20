Снеки «со вкусом Хабаровского края» представили в Хабаровске

— Для этого я использую местные ингредиенты такие как брусника, морская капуста — это вообще наша гордость, так как этот вид ламинарии растет только в Охотском море, также используем дальневосточный кедровый орех и актинидию, — сообщила Светлана. К примеру, крекеры изготавливаются так: семена темного льна погружаются в чистую воду, остаются в ней какое-то время, затем выкладываются в чашу, к ним добавляют кедровый орех, немного порошка из сосновой шишки и немного сиропа топинамбура. Потом все смешивается, формуется и отправляется в сушильный аппарат.





На 500 тысяч рублей гранта удалось закупить промышленные дегидраторы, найти помещение и организовать производство снеков. Если сравнивать с периодом, когда полезные закуски делались для друзей и семьи, то сейчас производство выросло в 40 раз, и в сутки Светлана производит около 20 кг продукции. Пока распространение идет через социальные сети, но женщина намерена договориться о поставках своего товара и в магазины.