Снеки «со вкусом Хабаровского края» представили в Хабаровске

В Хабаровске открылось производство здоровой и полезной еды из натуральных продуктов с дальневосточным колоритом. Теперь хабаровчанам доступны фрипсы и флаксы изготовленные «по-домашнему», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организовала выпуск снеков «со вкусом Хабаровского края» молодая хабаровчанка Светлана Ишкова.
— Я начинала производство в феврале прошлого года для своей семьи и своего маленького ребенка, у которого были небольшие проблемы с кожей. Так родилась идея создавать вкусные и полезные перекусы, которые можно употреблять в пищу всем людям без исключения, даже детям с 8 месяцев, людям, которые страдают кожными заболеваниями или диабетом. Получилась целая серия снеков, в виде фруктовых чипсов (фрипсов), фруктово-ягодной пастилы, льняных крекеров (флаксов), — рассказала Светлана Ишкова.
Для этого Светлана купила домашнюю сушилку — дегидратор, стала сушить фрукты и экспериментировать с рецептами. Полученный результат оценили не только члены семьи, но и знакомые. Так стали появляться первые клиенты.
— Следующим шагом стала победа в конкурсе, который проводил краевой центр молодежных инициатив на получение гранта для молодежи в возрасте до 25 лет включительно. Я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Но деньги — это не единственная потребность начинающего предпринимателя, нужны знания, контакты и поддержка, поэтому я обратилась в Центр поддержки «Мой бизнес», — сказал Ишкова. Благодаря помощи Центра, в том числе и в создании собственного бренда, уже в 2024 году Светлана начала реализацию гранта центра молодежных инициатив с проектом «Снеки со вкусом Хабаровского края».
— Для этого я использую местные ингредиенты такие как брусника, морская капуста — это вообще наша гордость, так как этот вид ламинарии растет только в Охотском море, также используем дальневосточный кедровый орех и актинидию, — сообщила Светлана. К примеру, крекеры изготавливаются так: семена темного льна погружаются в чистую воду, остаются в ней какое-то время, затем выкладываются в чашу, к ним добавляют кедровый орех, немного порошка из сосновой шишки и немного сиропа топинамбура. Потом все смешивается, формуется и отправляется в сушильный аппарат.
На 500 тысяч рублей гранта удалось закупить промышленные дегидраторы, найти помещение и организовать производство снеков. Если сравнивать с периодом, когда полезные закуски делались для друзей и семьи, то сейчас производство выросло в 40 раз, и в сутки Светлана производит около 20 кг продукции. Пока распространение идет через социальные сети, но женщина намерена договориться о поставках своего товара и в магазины.
— Мы наших предпринимателей не бросаем, всегда с ним в контакте, помогаем им масштабироваться. Специфика нашего региона в том, что в основном люди начинают свое дело в сфере торговли, но мы видим динамику, когда предприниматели переориентируются в направлении импортозамещения или открытия производства на базе своих торговых предприятий, — отметила директор центра «Мой бизнес» Ксения Вязникова. По её словам, в Центре ежегодно дается порядка 5 тысяч консультаций начинающим предпринимателям. В прошлом году 22 молодых бизнесмена стали получателями краевых грантов на сумму 10,3 млн рублей.
В настоящее время в Хабаровском крае зарегистрировано более 52 тысяч малых и средних предприятий. Консультации обо всех видах поддержки можно получить в центре «Мой бизнес»: 8−800−555−3909, адрес в Хабаровске: ул. Запарина, 51, в Комсомольске-на-Амуре: проспект Первостроителей, д. 22/2.