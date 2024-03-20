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Повышение температуры до +12 градусов ожидается в Иркутской области 20 марта

Погода в Иркутске 20 марта 2024 года будет с температурой +9…+11 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 6 м/с 24% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

С каждым днем в Приангарье становится теплее. Столбики термометров все чаще поднимаются до +10 градусов. Подходит к концу март. Накануне в регионе проснулся первый медведь. Все вокруг напоминает нам о том, что долгожданная весна наконец-то пришла в регион. А синоптики рассказали, чем удивит нас погода в Иркутске 20 марта 2024 года.

Погода в Иркутске 20 марта 2024

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В Чунском и Усть-Илимском районах умеренные осадки. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12 градусов, при облачной погоде +3…-2 градуса, а на севере Катангского района −4…-9 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 20 марта 2024 года будет без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура +9…+11 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что вблизи турмаршрута Прибайкальского национального парка заметили первого медведя.