Повышение температуры до +12 градусов ожидается в Иркутской области 20 марта

С каждым днем в Приангарье становится теплее. Столбики термометров все чаще поднимаются до +10 градусов. Подходит к концу март. Накануне в регионе проснулся первый медведь. Все вокруг напоминает нам о том, что долгожданная весна наконец-то пришла в регион. А синоптики рассказали, чем удивит нас погода в Иркутске 20 марта 2024 года.