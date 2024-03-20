Утопали в снегу: новосибирцы рассказали о нависающих сосульках и о сугробах во дворе

«Лазурная, 22 — ничего не делается! Пройти ещё можно, но проехать, я не знаю как, — заявляет автор видео, размещённого в паблике “АСТ-54”. — Вот такое болото здесь! Не пройти по дороге, не перейти улицу, перекресток».