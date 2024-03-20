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«Крабовый король» Олег Кан умер за границей: Генпрокуратура не верит в смерть обвиняемого

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ФедералПресс. Адвокат Олега Кана сообщил о смерти своего подзащитного. Он настаивает на закрытии дела, однако Генпрокуратура усомнилась в реальности информации.

Источник: Reuters

«В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет», — передает РБК слова представителя ведомства.

Согласно делу, предприниматель ушел из жизни еще 14 февраля 2023 года.

Стоит отметить, что в электронной базе ФНП имеется наследственное дело 34/2023, данные которого полностью совпадают с бизнесменов Олегом Каном.

Напомним, Олег Кан является известным сахалинским рыбным промышленником, он занимался промыслом крабов, креветки и других морепродуктов. В 2014 — 2015 годах поставки продукции за границу принесли ему сверхприбыль.

В 2020 году Кан был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу об убийстве своего конкурента — бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. В 2023 году в отношении Кана было возбуждено еще одно уголовное дело по четырем статьям. Генпрокуратура заподозрила предпринимателя в контрабанде краба в Китай, Южную Корею и Японию на сумму более 2,6 млрд рублей. А также в уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов более чем на 3,69 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году, когда появилась информация о смерти Олега Кана, ее опроверг адвокат предпринимателя Константин Тропанидзе. В раде СМИ сообщалось, что «крабовый король» скончался от рака за границей. Однако защита обвиняемого отметила, что информация является вбросом.

Прокуратура