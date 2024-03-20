«Крабовый король» Олег Кан умер за границей: Генпрокуратура не верит в смерть обвиняемого

В 2020 году Кан был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу об убийстве своего конкурента — бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. В 2023 году в отношении Кана было возбуждено еще одно уголовное дело по четырем статьям. Генпрокуратура заподозрила предпринимателя в контрабанде краба в Китай, Южную Корею и Японию на сумму более 2,6 млрд рублей. А также в уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов более чем на 3,69 млрд рублей.