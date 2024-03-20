«СКА-Нефтяник» занял четвёртое место в Чемпионате России по бенди 2023/24

В Кемерово состоялся матч за бронзовые медали Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2023/24 годов, на льду встретились хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо». В основное время выявить победителя командам не удалось и судьба наград решилась во втором овертайме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Начало матча для армейцев вышло не совсем удачным — «Динамо» открыло счёт, забив на четвертой минуте. И лишь спустя полчаса хабаровчане смогли восстановить контроль над мячом и сравнять шансы на победу. Больше в этом тайме поразить ворота друг друга команды не смогли и ушли на перерыв.



Теперь пришла очередь «СКА-Нефтяника» забить мяч в самом начале тайма, а следом прилетел в ворота «Динамо» и еще один — 3:1 и, казалось, что «бронза» уедет в Хабаровск. Однако москвичи быстро отквитались и сравняли счет, переведя игру в овертайм. Первый из них победителя не выявил, однако в середине второго дополнительного игрового отрезка «Динамо» пробило ворота хабаровчан, лишив их медалей.