СМИ сообщили о дебоше Никиты Кологривого в ресторане в Новосибирске

В ночь с 18 на 19 марта артист вместе с приятелями отдыхал в одном заведений в Новосибирске. По словам собеседника издания, он проявил интерес к официантке, которая закрывала смену. Актер лез к ней на колени, «стал склонять к близости». После отказа он укусил её за ногу. После этого домогательства продолжились. Также в издании сообщили, что актер избил двух молодых людей.