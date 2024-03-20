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СМИ сообщили о дебоше Никиты Кологривого в ресторане в Новосибирске

Артист приставал к официантке.

Источник: Аргументы и факты

В СМИ сообщили, что актер Никита Кологривый укусил официантку за ногу. Инцидент произошел в одном из ресторанов Новосибирска, пишет издание «Абзац».

В ночь с 18 на 19 марта артист вместе с приятелями отдыхал в одном заведений в Новосибирске. По словам собеседника издания, он проявил интерес к официантке, которая закрывала смену. Актер лез к ней на колени, «стал склонять к близости». После отказа он укусил её за ногу. После этого домогательства продолжились. Также в издании сообщили, что актер избил двух молодых людей.

В своих соцсетях Кологривый не комментировал данную информацию.

Напомним, актер планирует снять фильм про ученых Академгородка.

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