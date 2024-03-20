Акция «Белая ромашка» пройдет в Хабаровске во Всемирный День борьбы с туберкулезом (0+)

В программе акции: викторина на знание фактов о туберкулезе, где участники смогут выиграть призы с символикой Всемирного дня борьбы с туберкулезом и акции «Белая ромашка». Выступление творческих коллективов, подаривших свое время и талант в поддержку этого важного события. Будет работать мобильная лаборатория, где все желающие смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с помощью одноразовых тест-систем. Продажа белых ромашек, изготовленных волонтерами.