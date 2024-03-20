Акция «Белая ромашка» пройдет в Хабаровске во Всемирный День борьбы с туберкулезом (0+)

Хабаровское краевое отделение «Российский Красный Крест», совместно с КГБУЗ «Туберкулезная больница» приглашают жителей и гостей города принять участие в информационно-благотворительной акции «Белая ромашка» (0+). Акция направлена на привлечение внимание к профилактике и лечению туберкулеза.
В ходе акции будет проведен сбор средств на подарки для детей, находящихся на лечении в краевой туберкулезной больнице. Акция «Белая ромашка» пройдет 23 марта с 14 до 17 часов в ТРЦ «Магазины Радости» по адресу г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44. Будет организована работа передвижного флюорографа, где любой желающий сможет пройти обследование и получить консультацию врача-фтизиатра.
В программе акции: викторина на знание фактов о туберкулезе, где участники смогут выиграть призы с символикой Всемирного дня борьбы с туберкулезом и акции «Белая ромашка». Выступление творческих коллективов, подаривших свое время и талант в поддержку этого важного события. Будет работать мобильная лаборатория, где все желающие смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с помощью одноразовых тест-систем. Продажа белых ромашек, изготовленных волонтерами.