В возрасте 27 лет ушел из жизни олимпийский чемпион из Казахстана

По информации казахстанских СМИ, Куатбек проживал в Филадельфии (США). В данный момент причина смерти не называется.
«Из жизни ушел чемпион юношеских Олимпийских игр Мухамбет Куатбек».
Информацию подтвердили в социальных сетях Казахстанской федерации борьбы.
В финале Игр со счетом 7:6 Мухамбет победил американца Датона Фикса. А в 2016 году стал бронзовым призером чемпионата Азии среди юниоров. В 2017 году Куатбек стал серебряным призером чемпионата Азии среди юниоров, уступив узбекистанцу Джахонгирмирзе Туробову.
Редакция выражает соболезнования всем родным и близким казахстанского чемпиона.