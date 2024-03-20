В возрасте 27 лет ушел из жизни олимпийский чемпион из Казахстана

В финале Игр со счетом 7:6 Мухамбет победил американца Датона Фикса. А в 2016 году стал бронзовым призером чемпионата Азии среди юниоров. В 2017 году Куатбек стал серебряным призером чемпионата Азии среди юниоров, уступив узбекистанцу Джахонгирмирзе Туробову.