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В возрасте 27 лет ушел из жизни олимпийский чемпион из Казахстана

Казахстанский борец вольного стиля, победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет, передает Tengri Sport.

Источник: instagram.com/kasenov505/

По информации казахстанских СМИ, Куатбек проживал в Филадельфии (США). В данный момент причина смерти не называется.

«Из жизни ушел чемпион юношеских Олимпийских игр Мухамбет Куатбек».

сообщают паблики, посвященные борьбе.

Информацию подтвердили в социальных сетях Казахстанской федерации борьбы.

В финале Игр со счетом 7:6 Мухамбет победил американца Датона Фикса. А в 2016 году стал бронзовым призером чемпионата Азии среди юниоров. В 2017 году Куатбек стал серебряным призером чемпионата Азии среди юниоров, уступив узбекистанцу Джахонгирмирзе Туробову.

Редакция выражает соболезнования всем родным и близким казахстанского чемпиона.