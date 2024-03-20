В Хабаровске после вмешательства прокуратуры заключен контракт на отлов животных

Прокуратура г. Хабаровска провела проверку исполнения законодательства при отлове безнадзорных животных, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Установлено, что в 2023 году за счет выделенных субвенций в размере 26,5 млн рублей отловлено, стерилизовано, чипировано, передержано более 1,2 тыс. безнадзорных животных.
Муниципальный контракт исполнялся индивидуальным предпринимателем, который в нарушение требований законодательства содержал животных после стерилизации в вольерах на территории частного домовладения, не являющегося приютом для животных.
Указанные нарушения оставались вне поля зрения администрации города, которая на текущий год заключила контракт с тем же предпринимателем.
В администрацию города поступило свыше одной тысяч заявок об отлове безнадзорных животных, из которых индивидуальным предпринимателем отработано лишь 18%.
В результате подобного бездействия на территории города распространены случаи нахождения в общественных местах собак и нападения их на людей.
Прокурором города мэру города внесено представление. По результатам его рассмотрения заключенный на 2024 год муниципальный контракт на отлов животных расторгнут. По решению Управления Федеральной антимонопольной службы индивидуальный предприниматель включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года. Администрацией города заключен новый контракт на отлов животных с МУП г. Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания». Его исполнение контролирует прокуратура города.