В Хабаровске после вмешательства прокуратуры заключен контракт на отлов животных

Прокурором города мэру города внесено представление. По результатам его рассмотрения заключенный на 2024 год муниципальный контракт на отлов животных расторгнут. По решению Управления Федеральной антимонопольной службы индивидуальный предприниматель включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года. Администрацией города заключен новый контракт на отлов животных с МУП г. Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания». Его исполнение контролирует прокуратура города.