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В зоопарк Барнаула из Хабаровска отправили уссурийскую куницу

Сейчас животное уже доставлено на место и находится на карантине.

Источник: Аргументы и факты

В зоопарк Барнаула из Хабаровска отправили уссурийскую куницу, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты в аэропорту Хабаровска проконтролировали отправку харзы в Алтайский край. Животное было куплено в Приморье специально для содержания в зоопарке Барнаула.

Сейчас животное уже доставлено на место и находится на карантине, после которого ее покажут посетителям зоопарка.

Отмечается, что уссурийская куница — это редкое животное, занесенное в Красную книгу, она является самой большой и яркой представительницей своего рода.

флора и фауна