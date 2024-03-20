В зоопарк Барнаула из Хабаровска отправили уссурийскую куницу, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты в аэропорту Хабаровска проконтролировали отправку харзы в Алтайский край. Животное было куплено в Приморье специально для содержания в зоопарке Барнаула.
Сейчас животное уже доставлено на место и находится на карантине, после которого ее покажут посетителям зоопарка.
Отмечается, что уссурийская куница — это редкое животное, занесенное в Красную книгу, она является самой большой и яркой представительницей своего рода.