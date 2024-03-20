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В Новосибирске наступит резкое похолодание в ближайшие дни

В марте в Новосибирской области еще продержится холодная погода.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 29% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

По данным синоптиков «Яндекс Погода», 20 марта в ночные часы температура в Новосибирской области будет колебаться от −3 до −9. Утром температура опустятся до −6 градусов, днем потеплеет до 0. Также вероятен небольшой снег.

Однако в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до −20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.

Так, 21 марта, в Новосибирске ожидается температура воздуха до −16 градусов холода. Днем возможен небольшой снег и от −5 до −9 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области наступила астрономическая весна.