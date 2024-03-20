В Новосибирске наступит резкое похолодание в ближайшие дни

По данным синоптиков «Яндекс Погода», 20 марта в ночные часы температура в Новосибирской области будет колебаться от −3 до −9. Утром температура опустятся до −6 градусов, днем потеплеет до 0. Также вероятен небольшой снег.
Однако в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до −20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.
Так, 21 марта, в Новосибирске ожидается температура воздуха до −16 градусов холода. Днем возможен небольшой снег и от −5 до −9 градусов.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области наступила астрономическая весна.