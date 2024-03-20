Хабаровский «Мечталёт» представил тизер полнометражного фильма «Невельской»

Аниматоры первой на Дальнем Востоке студии «Мечталёт» в Хабаровске представили обновленную концепцию мультфильма «Невельской». Тизер первого полнометражного проекта студии уже доступен для просмотра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Любая студия анимации всегда хочет заняться своим проектом, полнометражной работой, — рассказывает Глеб Павленко. — Нам удалось сделать это, хотя «Мечталет» молодой, существует с 2018 года. Но мы движемся в правильном направлении, наше творчество ценно и интересно. Мы заявляем о том, что Хабаровский край — регион креатива.
В основу полнометражного мультфильма легли реальные исторические события. Картина расскажет зрителям об экспедициях молодого офицера Геннадия Невельского, про освоение Дальнего Востока и основании старейшего города Хабаровского края — Николаевска-на-Амуре.
Напомним, что для создания полного метра мультфильма «Невельской» студия «Мечталет» заручилась поддержкой Фонда кино. По результатам конкурсного отбора авторы проекта выиграли федеральный грант и смогли приступить к реализации картины.
Работа над созданием полномасштабного мультфильма сложна и занимает много времени. Поэтому на большие экраны, по предварительным данным, «Невельской» выйдет к 2025 году. А пока зрители могут познакомиться с концепцией картины с помощью тизера.