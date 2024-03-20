Хабаровский «Мечталёт» представил тизер полнометражного фильма «Невельской»

В основу полнометражного мультфильма легли реальные исторические события. Картина расскажет зрителям об экспедициях молодого офицера Геннадия Невельского, про освоение Дальнего Востока и основании старейшего города Хабаровского края — Николаевска-на-Амуре.



Напомним, что для создания полного метра мультфильма «Невельской» студия «Мечталет» заручилась поддержкой Фонда кино. По результатам конкурсного отбора авторы проекта выиграли федеральный грант и смогли приступить к реализации картины.



Работа над созданием полномасштабного мультфильма сложна и занимает много времени. Поэтому на большие экраны, по предварительным данным, «Невельской» выйдет к 2025 году. А пока зрители могут познакомиться с концепцией картины с помощью тизера .