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Хабаровский «Мечталёт» представил тизер полнометражного фильма «Невельской»

На большие экраны, по предварительным данным, «Невельской» выйдет к 2025 году.

Источник: Соцсети

Аниматоры первой на Дальнем Востоке студии «Мечталёт» в Хабаровске представили обновленную концепцию мультфильма «Невельской». Тизер первого полнометражного проекта студии уже доступен для просмотра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Любая студия анимации всегда хочет заняться своим проектом, полнометражной работой, — рассказывает Глеб Павленко. — Нам удалось сделать это, хотя «Мечталет» молодой, существует с 2018 года. Но мы движемся в правильном направлении, наше творчество ценно и интересно. Мы заявляем о том, что Хабаровский край — регион креатива.

В основу полнометражного мультфильма легли реальные исторические события. Картина расскажет зрителям об экспедициях молодого офицера Геннадия Невельского, про освоение Дальнего Востока и основании старейшего города Хабаровского края — Николаевска-на-Амуре.

Напомним, что для создания полного метра мультфильма «Невельской» студия «Мечталет» заручилась поддержкой Фонда кино. По результатам конкурсного отбора авторы проекта выиграли федеральный грант и смогли приступить к реализации картины.

Работа над созданием полномасштабного мультфильма сложна и занимает много времени. Поэтому на большие экраны, по предварительным данным, «Невельской» выйдет к 2025 году. А пока зрители могут познакомиться с концепцией картины с помощью тизера.

кино