Под Новосибирском запустили роботизированный комплекс по выращиванию роз

В Новосибирской области с помощью робота начали выращивать горшечную розу селекции Kordana. Первый за Уралом комплекс запустили на территории тепличного комбината «Новосибирский», сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее подобный сорт роза выращивали только в Ярославле. После запуска комплекса в НСО кустовые розы планируется доставлять крупными партиями в любую точку страны.
Глава комбината Борис Горкунов отметил, что еще два года назад до 90% растений в РФ были из-за заграницы, а в последнее время затраты на их логистику вросли в 1,5 раза. Поэтому сейчас производители занялись выращиванием собственных цветов.
Использование роботизированного комплекса заменяет труд порядка 30 человек. Обычные сотрудники повысили квалификацию сотрудников до операторов, а процесс производства ускорили на 20%.
«Помимо этого, снизилось количество некондиционного цветка, улучшилось укоренение цветка, а его срок сократился с 14 дней до 10 дней. На данный момент оборудование используется на 60% от заявленной мощности, что говорит о том, что объемы производства будут расти», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, новосибирские предприниматели будут выращивать хризантемы на Алтае.