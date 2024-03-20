Уровень воды при ледоходе в Хабаровском крае будет выше обычного

Специалисты из Хабаровского края озвучили предположительные цифры ледохода в регионе в этом году. По словам гидрологов, он начнется примерно в 20-х числах апреля. Ожидается, что уровень воды будет выше на метр-полтора, чем обычно.
— Со специалистами управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обсудили превентивные меры, которые следуют принять на случай паводка в населенных пунктах, — сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
Он отмечает, что не исключается и риск возникновения природных пожаров, так как зима в Хабаровском крае в этом году была малоснежной, кроме бассейна реки Уссури.
В прошлом году ледоход на реке Амур в Хабаровске начался раньше, чем обычно: примерно 10 апреля. Но гидрологи это прогнозировали. Причиной тому стал очень теплый март.