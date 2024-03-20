Казахстан зальют дожди: погода на сегодня, 20 марта

В Астане переменная облачность, ночью временами снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза.
В Алматы переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8, в конце дня порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 15−17 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 тепла.
Ночью на юге, востоке Акмолинской области снег. На западе, севере, юге области туман, днем гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на западе области 16 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 0−2 тепла.
Ночью в северной половине Алматинской области дождь, днем в южной половине области осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 9−14, на западе, востоке, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, в горных районах области 2−7 мороза, днем 12−17, в горных районах области 2−7 тепла. В Конаеве переменная облачность, днем дождь. Ветер восточный с переходом на западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 13−15 тепла.
Дождь, в горных районах области Жетысу осадки, днем в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7 тепла, в горных районах области 2−7 мороза, днем 10−15, в горных районах области 5 тепла. В Талдыкоргане облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 12−14 тепла.
Утром и днем дождь, на западе, в горных районах Туркестанской области сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на севере области 4, днем 15−20, на севере области 12 тепла. В Туркестане переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 18−20 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юго-западе области 2 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на юго-западе области 6 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 0−2 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, днем 5−10 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.
Ночью на западе, юге, в центре Мангистауской области дождь, днем дождь, на западе, юге, в центре области сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, днем 7−12 тепла. В Актау облачно, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 7−9 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ночью на севере области на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на юге области 1 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на юге области 7 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.
В Костанайской области без осадков. На западе, юге, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 2, на северо-востоке области 15 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 0−2 мороза.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 18 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 0−2 мороза.
На западе, юге, востоке Павлодарской области небольшие осадки (снег, дождь), гололед. На севере, западе области туман. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 3 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
В Карагандинской области без осадков. В центре, на юге области туман. Ветер севере-восточный 9−14 метров в секунду, на западе области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на западе, севере области 10 мороза, днем 0−5, в центре области 10 тепла. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер севере-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 1−3 тепла.
В области Улытау без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на западе, севере области 8 мороза, днем 1−6, на юге области 10 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 1−3 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадки (дождь, снег), на севере, востоке области гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью на севере области 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на востоке области 6 мороза, днем 2−7 тепла, на востоке области 2 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 2−4 тепла.
Ночью осадки (дождь, снег), на севере, востоке области Абай гололед, днем на севере, востоке, юге области осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью в центре области 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на востоке области 5 мороза, днем 0−5, на юге области 10 тепла. В Семее облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 2−4 тепла.
В восточной половине Кызылординской области дождь, днем временами сильный дождь. Днем на востоке области гроза. Ветер северо-восточный ночью 9−14, в центре области 15−20, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, на севере области 0 градусов, днем 9−14, на севере области 6 тепла. В Кызылорде облачно, дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 9−11 тепла.
Дождь, днем на западе, севере, в горных районах Жамбылской области сильный дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 2, днем 11−16, в горных районах области 6 тепла. В Таразе переменная облачность, временами дождь, гроза, туман. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 14−16 тепла.