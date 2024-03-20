Казахстан зальют дожди: погода на сегодня, 20 марта

Утром и днем дождь, на западе, в горных районах Туркестанской области сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем 15−20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на севере области 4, днем 15−20, на севере области 12 тепла. В Туркестане переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 18−20 тепла.