В Иркутске проведут 100 мероприятий в рамках Недели неформального образования

С 25 по 31 марта в Иркутске пройдет Неделя неформального образования. В проекте примут участие творческие коллективы и организации, специалисты сферы образования и спорта, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров. Они готовы поделиться своими знаниями со всеми желающими. Всего поступило около 100 заявок. Об этом сообщили в администрации города.