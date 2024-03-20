В Иркутске проведут 100 мероприятий в рамках Недели неформального образования

С 25 по 31 марта в Иркутске пройдет Неделя неформального образования. В проекте примут участие творческие коллективы и организации, специалисты сферы образования и спорта, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров. Они готовы поделиться своими знаниями со всеми желающими. Всего поступило около 100 заявок. Об этом сообщили в администрации города.
— Для детей и их родителей на городских площадках проведут мастер-классы, открытые уроки, тренировки, лекции, игры. Например, специалисты научат играть в шахматы, рисовать с помощью пены, вышивать атласной лентой, мастерить открытки и игрушки из разных материалов, лепить из глины, — говорят в администрации.
Кроме того, планируются такие мероприятия как знакомство с профессиями, обучение финансовой и цифровой грамотности, этикету и безопасному поведению в быту и на улице. Также в программе — зарядки, танцы, лектории.