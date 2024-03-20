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Хабаровский «СКА-Нефтяник» оказался за пределами пьедестала почета

Накануне армейцы уступили московскому «Динамо» со счетом 3:4.

На финише сезона «СКА-Нефтяник» выдал еще один невероятный по своей драматургии матч. Увы, в битве за бронзовые медали с московским «Динамо» Фортуна оказалась на стороне столичной команды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».

Годом ранее «Динамо» оказалось абсолютно в такой же ситуации, что и ныне «СКА-Нефтяник». Выиграв в сезоне-2021/22 все национальные трофеи, москвичи на следующий год не смогли сохранить за собой ни один из титулов, оставшись без каких-либо медалей чемпионата страны. По этой причине для двух старинных принципиальных соперников отчетная встреча была сродни «золотому» матчу — возможностью хотя бы частично реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

И те, и другие, отыграли «плей-офф», находясь в серьезном кадровом цейтноте, и на схватку за «бронзу» выходили, уже собрав в кулак остатки физических и моральных сил. Что, впрочем, не помешало командам показать вполне содержательную обоюдоострую игру. В сложившейся ситуации одним из решающих факторов стало элементарное везение. Увы, в этот вечер оно оказалось на стороне «Динамо».

Впрочем, Ее Величество Фортуна в этом матче изрядно потрепала нервы обеим командам. Сначала динамовцам, не позволив тем развить успех после быстрого гола. Реализуй москвичи свои моменты, все могло быть решено еще в первом тайме. Однако блестящая игра в воротах Григория Лапина и промахи нападающих «Динамо» с убойных позиций дали возможность хабаровчанам повернуть игру в иное русло. Причем так, что в какой-то момент показалось, что победа однозначно будет за «СКА-Нефтяником».

Сравняв счет еще до перерыва, в самом начале второго тайма подопечные В. Грановского нанесли соперникам два, как казалось, нокаутирующих удара, поведя в счете 3:1! Однако в этот момент Фортуна сделала очередной разворот, и в середине второй 45-минутки на табло уже горело 3:3! В оставшееся время соперники продолжили обмен уколами в надежде склонить чашу весов в свою пользу. Однако избежать «овертайма» не удалось.

В дополнительное время уже вконец измотанные команды больше внимания уделяли обороне собственных ворот, и все шло к тому, что судьба «бронзы» будет решаться в серии послематчевых пенальти. Но, все закончилось за пять минут до финального свистка, когда невероятный, фантастический мяч ударом с лета забил динамовец Рагулин.

Таким образом, «СКА-Нефтяник» завершил сезон, оказавшись за пределами пьедестала почета. Всего лишь второй раз за последние 9 лет. 20 марта в чемпионате страны будет сыгран заключительный матч, в котором кемеровский «Кузбасс» и архангельский «Водник» оспорят звание чемпиона России.

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