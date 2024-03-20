Хабаровский «СКА-Нефтяник» оказался за пределами пьедестала почета

Годом ранее «Динамо» оказалось абсолютно в такой же ситуации, что и ныне «СКА-Нефтяник». Выиграв в сезоне-2021/22 все национальные трофеи, москвичи на следующий год не смогли сохранить за собой ни один из титулов, оставшись без каких-либо медалей чемпионата страны. По этой причине для двух старинных принципиальных соперников отчетная встреча была сродни «золотому» матчу — возможностью хотя бы частично реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.