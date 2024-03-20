Курс на рабочие профессии. В кузбасских школах чаще открывают мастерские

«Мы первыми за Уралом открыли мастерские для профессиональной подготовки специалистов по горному делу. Ребята смогут в процессе обучения получать и оттачивать навыки работы на современном оборудовании, которое сейчас используют на предприятиях региона. Молодые специалисты будут себя увереннее чувствовать, быстрее вольются в рабочий процесс. Это прекрасный пример сотрудничества профобразования и производственников», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.