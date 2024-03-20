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Курс на рабочие профессии. В кузбасских школах чаще открывают мастерские

В кузбасских школах и техникумах всё чаще открывают новые мастерские, где будущие профессионалы на современном оборудовании познают азы рабочих специальностей.

В кузбасских школах и техникумах всё чаще открывают новые мастерские, где будущие профессионалы на современном оборудовании познают азы рабочих специальностей. Некоторые из них появились уже в этом году. kuzbass.aif.ru рассказывает подробнее.

Первые за Уралом.

В конце января в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания начал работу Центр профессиональных компетенций. Как рассказали в региональном правительстве, ремонт и оснащение мастерских и лабораторий провели при поддержке крупного холдинга — основного работодателя выпускников учреждения по направлению «Горное дело».

«Мы первыми за Уралом открыли мастерские для профессиональной подготовки специалистов по горному делу. Ребята смогут в процессе обучения получать и оттачивать навыки работы на современном оборудовании, которое сейчас используют на предприятиях региона. Молодые специалисты будут себя увереннее чувствовать, быстрее вольются в рабочий процесс. Это прекрасный пример сотрудничества профобразования и производственников», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.

Отмечается, что в Центр профессиональных компетенций входят полигоны обучения стропальщиков и выполнения работ на высоте; лаборатории гидравлики, тренажёрной подготовки и электротехнического персонала; электроремонтный комплекс, полигон сварочных технологий.

На базе открывшегося центра планируют проводить профориентационные занятия для старшеклассников южной агломерации. Ребятам не только расскажут о профессиях, которые там можно получить, но и наглядно всё покажут, чтобы заинтересовать.

Получают запись в трудовой.

В феврале новые учебно-производственные комплексы открылись на базе техникумов и колледжей в Осинниках, Новокузнецке, Прокопьевске и Киселёвске. Для студентов там создали условия, максимально приближенные к реальным рабочим местам. А ещё — у ребят появится первая запись в трудовой книжке.

К примеру, студенты УПК Киселёвского политехнического и Прокопьевского транспортного техникумов предлагают услуги автосервиса. Уже к выпускному они получат не только диплом и знания, но и первый рабочий опыт.

«Главной целью создания учебно-производственных комплексов в наших техникумах и колледжах является расширение практической подготовки студентов и обеспечение их успешного трудоустройства. Каждый комплекс предоставляет ребятам временную работу и возможность приобрести ценный практический опыт», — отметила министр образования региона Софья Балакирева.

С трудоустройством проблем не будет.

Также в феврале учебная мастерская для будущих слесарей-сантехников открылась в Калтанском многопрофильном техникуме. На её оснащение было выделено 1,6 млн руб.

«В этом году Калтанский многопрофильный техникум отмечает своё 70-летие и открытие такой современной мастерской хороший подарок ко дню рождения. Кузбассу нужны специалисты этого звена и проблем с трудоустройством у ребят точно не будет», — считает Софья Балакирева.