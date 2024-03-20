Курс на рабочие профессии. В кузбасских школах чаще открывают мастерские

В кузбасских школах и техникумах всё чаще открывают новые мастерские, где будущие профессионалы на современном оборудовании познают азы рабочих специальностей. Некоторые из них появились уже в этом году. kuzbass.aif.ru рассказывает подробнее.
Первые за Уралом.
В конце января в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания начал работу Центр профессиональных компетенций. Как рассказали в региональном правительстве, ремонт и оснащение мастерских и лабораторий провели при поддержке крупного холдинга — основного работодателя выпускников учреждения по направлению «Горное дело».
«Мы первыми за Уралом открыли мастерские для профессиональной подготовки специалистов по горному делу. Ребята смогут в процессе обучения получать и оттачивать навыки работы на современном оборудовании, которое сейчас используют на предприятиях региона. Молодые специалисты будут себя увереннее чувствовать, быстрее вольются в рабочий процесс. Это прекрасный пример сотрудничества профобразования и производственников», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилев.
Отмечается, что в Центр профессиональных компетенций входят полигоны обучения стропальщиков и выполнения работ на высоте; лаборатории гидравлики, тренажёрной подготовки и электротехнического персонала; электроремонтный комплекс, полигон сварочных технологий.
На базе открывшегося центра планируют проводить профориентационные занятия для старшеклассников южной агломерации. Ребятам не только расскажут о профессиях, которые там можно получить, но и наглядно всё покажут, чтобы заинтересовать.
Получают запись в трудовой.
В феврале новые учебно-производственные комплексы открылись на базе техникумов и колледжей в Осинниках, Новокузнецке, Прокопьевске и Киселёвске. Для студентов там создали условия, максимально приближенные к реальным рабочим местам. А ещё — у ребят появится первая запись в трудовой книжке.
К примеру, студенты УПК Киселёвского политехнического и Прокопьевского транспортного техникумов предлагают услуги автосервиса. Уже к выпускному они получат не только диплом и знания, но и первый рабочий опыт.
«Главной целью создания учебно-производственных комплексов в наших техникумах и колледжах является расширение практической подготовки студентов и обеспечение их успешного трудоустройства. Каждый комплекс предоставляет ребятам временную работу и возможность приобрести ценный практический опыт», — отметила министр образования региона Софья Балакирева.
С трудоустройством проблем не будет.
Также в феврале учебная мастерская для будущих слесарей-сантехников открылась в Калтанском многопрофильном техникуме. На её оснащение было выделено 1,6 млн руб.
«В этом году Калтанский многопрофильный техникум отмечает своё 70-летие и открытие такой современной мастерской хороший подарок ко дню рождения. Кузбассу нужны специалисты этого звена и проблем с трудоустройством у ребят точно не будет», — считает Софья Балакирева.