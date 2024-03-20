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«Нужно убрать мусор с дачи»: комсомольчанин обокрал частный дом и вызвал грузчиков, чтобы вывезти похищенное

Житель Комсомольска лазил по чужим дворам в поисках металлолома.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала 37-летнего жителя Центрального округа, который обворовывал частные участки.

Один из потерпевших в феврале рассказал, что с его двора пропали металлические трубы за 30 тысяч рублей. Через некоторое время оперативники смогли вычислить, кто к этому причастен.

— Фигурант накануне специально пришел в частный сектор, чтобы найти изделия из металла, которые можно сдать в пункт приема металлолома. Увидев на одном из участков стальные трубы, злоумышленник решил их похитить. Убедившись, что хозяина дома нет, и за ним никто не наблюдает, он перелез через забор, проник на территорию и вскрыл замок на калитке. Затем вытащил трубы за пределы участка, позвонил в пункт приема металлолома и вызвал мини-грузовик, — рассказали в МВД Комсомольска-на-Амуре.

Оператору он рассказал, что ему нужно вывезти металл со своей дачи. Трубы он отвез в пункт металлоприема и заработал 3,5 тысячи рублей, которые потратил на себя.

Как оказалось, он причастен к еще одной краже. Мужчина разбил окно в частном доме, и вытащил оттуда погружной насос за 12 тысяч рублей. Технику оставил у себя дома, чтобы потом продать.

Заведено несколько уголовных дел. Мужчина ждет приговора под стражей. Ему грозит до шести лет колонии. Похищенное вернули хозяевам.