«Нужно убрать мусор с дачи»: комсомольчанин обокрал частный дом и вызвал грузчиков, чтобы вывезти похищенное

— Фигурант накануне специально пришел в частный сектор, чтобы найти изделия из металла, которые можно сдать в пункт приема металлолома. Увидев на одном из участков стальные трубы, злоумышленник решил их похитить. Убедившись, что хозяина дома нет, и за ним никто не наблюдает, он перелез через забор, проник на территорию и вскрыл замок на калитке. Затем вытащил трубы за пределы участка, позвонил в пункт приема металлолома и вызвал мини-грузовик, — рассказали в МВД Комсомольска-на-Амуре.