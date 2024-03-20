Имя для тигра из Хабаровского края выбрали жители Москвы

Напомним, что переехавшего в Москву тигра охотоведы поймали на окраине города Вяземский в конце января прошлого года. После отлова специалисты обнаружили, что животное ранено. У хищника был перелом и отсутствовала пятая фаланга на одной из лап. Позднее зверь был прооперирован и отправлен на реабилитацию. Однако полностью восстановиться полосатый так и не смог, поэтому и было принято решение передать его в Московский зоопарк.