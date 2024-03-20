Имя для тигра из Хабаровского края выбрали жители Москвы

Участники московского проекта «Активный гражданин» выбрали имя для тигра, который переехал в Центр воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка из Хабаровского края в ноябре прошлого года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в голосовании приняли участие больше 260 тысяч человек, свыше половины из которых (52%) решили остановиться на кличке Амур.
По информации, размещённой на сайте проекта, на втором месте по популярности оказалось имя Орион (19,7% голосов) — в переводе с греческого оно означает «гигант» или «могучий охотник» и символизирует величие и внутреннюю силу зверя. Третье место осталось за кличкой Хабар, оно понравилось 13,7% респондентов. Имя Восток выбрали 10,64% участников голосования. Предлагали москвичи и свои варианты имён, среди которых Шер-хан, Счастливчик, Рыжик, Полосатик и Сириус.
Напомним, что переехавшего в Москву тигра охотоведы поймали на окраине города Вяземский в конце января прошлого года. После отлова специалисты обнаружили, что животное ранено. У хищника был перелом и отсутствовала пятая фаланга на одной из лап. Позднее зверь был прооперирован и отправлен на реабилитацию. Однако полностью восстановиться полосатый так и не смог, поэтому и было принято решение передать его в Московский зоопарк.
В столице краснокнижного хищника поселили по соседству с тигрицей, которую, кстати, зовут Амурой, и ее тоже спасли на Дальнем Востоке. Звери уже «общаются» через решетку вольера и часто лежат рядом.