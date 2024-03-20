В Кузбассе продают пивоваренный завод за 20 млн рублей

Как сообщает А42, в кемеровском селе Ягуново продают мини-пивзавод площадью 3 тыс. кв. метров. Пока его цена составляет 20 млн рублей.
К заводу полагается земельный участок площадью 6561 «квадратов». Оборудование для производства пива, которое находится в д. Калинкино, увеличит цену до 32 млн рублей. К зданию проложены все коммуникации.
В этом же Ягуновском начали готовиться к строительству склада X5 Group. Там расположатся помещения магазинов сети «Пятерочка» и «Чижик».
Также мы писали, что Гурьевский металлургический завод выставили на продажу на 1 млрд дешевле. Предприятие, бывшее активом экс-депутата Вадима Варшавского, оценено в 1,8 млрд рублей.